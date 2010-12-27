На Шуваловском пьяный сосед разбудил соседей очередью по стенам парадной

Пьянство привело 47-летнего петербуржца к ночному бодрствованию и стрельбе по жилому дому.

В Приморском районе Петербурга пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья. Инцидент произошел прямо в парадной дома по Шуваловскому проспекту, 51 корпус 2. Выстрелы местные жители услышали в ночное время. Пострадавших удалось избежать, однако, соседи злоумышленника оказались недовольны столь ранним пробуждением.

На место был вызван наряд полиции. Оперативники получили вызов около часа ночи 12 апреля. Выехав на помощь, они обнаружили в здании пьяного дебошира с охотничьим оружием в руках. Объяснить собственное поведение и мотивы стрельбы он не смог ввиду того, что оказался в невменяемом состоянии. Нетрезвого гражданина забрали в отделение.

В настоящее время очевидцы происшествия смогли рассказать, что их пьяный 47-летний сосед живет на шестом этаже. Именно там и началось его ночное хулиганство. Нарушитель спокойствия успел сделать два выстрела в сену парадной здания. В отношении гражданина будет возбуждено уголовное дело за хулиганство.

