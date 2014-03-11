СберСтрахование запускает программу страхования для продавцов маркетплейсов

Здоровье, имущество, накопления, бизнес – на протяжении 10 лет компания СберСтрахование поступательно наращивала объемы услуг и сферы деятельности. Но одним из ведущих направлений до сих пор остается страхование физических лиц. В этом году петербуржцы стали чаще оформлять полисы ДМС, так под защитой компании на сегодняшний момент находится более 30 тысяч жителей Северо-Запада. Согласно прогнозу, по итогам 2024 года СберСтрахование направит на оказание медицинских услуг своим клиентам около 1 млрд рублей.
Везде, как ни странно, в разных регионах разная обращаемость. Вот всегда номер один это терапевтические услуги, но в Питере почему-то на втором месте очень любят посещать неврологов и лоров. Наверное, это тоже связано с климатом. Понятно, в Питере многим требуется консультация лора, особенно в такую погоду, как сейчас.
Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования
В Петербурге чаще других регионов стали страховать жилье, уступая по количеству заключенных договоров лишь Москве и Московской области. Так с января по октябрь 2024 года петербуржцы оформили более 91,6 тыс. полисов добровольного страхования жилья. Увеличился спрос и на автомобильные продукты – ОСАГО и КАСКО. И несмотря на обилие китайских авто на рынке, в Петербурге чаще других оформляют полисы на корейские машины.
Это Киа – 14%, Хендай – 9%, Мицубиси – 7% Тойоты и Чанган – 6%. Мы опять-таки очень относительно недавно запустили моторное страхование, активно в этом сегменте развиваемся.
Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования
Незапланированные расходы – серьезная проблема не только для физических лиц, но и для бизнеса любого размера. Сегодня СберСтрахование предлагает страховую защиту компаниям всех сегментов. Так крупные компании Северо-Запада застраховали свои риски на общую сумму в 29 трлн рублей. Лидером же по совокупным страховым суммам в Петербурге является розничная торговля. С ростом популярности маркетплейсов СберСтрахование запустило программу специально для продавцов этого сегмента. Полис поможет быстро и удобно возместить потери, даже если покупатель подменит или испортит товар.
Те люди, которые занимаются продажами на маркетплейсах, практически 100% из них сталкивались с теми или иными событиями, которые происходят негативными с их товарами. Поэтому мы надеемся, что сегодня мы создали тот продукт, который будет им помогать, защищаться от всевозможных рисков.
Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования
Как рассказали страховщики, будущее отрасли – в едином продукте, который можно будет подстраивать под нужды и запросы каждого клиента. Прообразом такого решения уже сегодня является программа "Защита на любой случай", которая позволяет в рамках одного полиса получить комплексное страхование сразу от нескольких рисков.
Видео: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все