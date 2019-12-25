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В Петербурге до 27 марта будет дождливо
Сегодня, 8:58
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В Петербурге до 27 марта будет дождливо

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Во второй половине недели осадков станет меньше, температура воздуха повысится.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на неделю. Так, 24 марта будет тепло, воздух прогреется до +8…+9 градусов. Однако с юга приближается атмосферный фронт, который принесет облака, а вечером начнется дождь.

Всю первую половину недели влияние циклонов и временами дожди, которые будут даже интенсивнее сегодняшних с 25 на 26 марта. Температура в этот период станет немного ниже, но +5…+7 гр. днем все равно нам обеспечены.

Александр Колесов, синоптик 

Во второй половине недели количество осадков уменьшится, температура воздуха повысится. К выходным прогрев воздуха станет максимальным.

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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