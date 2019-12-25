В Петербурге до 27 марта будет дождливо

Во второй половине недели осадков станет меньше, температура воздуха повысится.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на неделю. Так, 24 марта будет тепло, воздух прогреется до +8…+9 градусов. Однако с юга приближается атмосферный фронт, который принесет облака, а вечером начнется дождь.

Всю первую половину недели влияние циклонов и временами дожди, которые будут даже интенсивнее сегодняшних с 25 на 26 марта. Температура в этот период станет немного ниже, но +5…+7 гр. днем все равно нам обеспечены. Александр Колесов, синоптик

Во второй половине недели количество осадков уменьшится, температура воздуха повысится. К выходным прогрев воздуха станет максимальным.

Фото: Piter.TV