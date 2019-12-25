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На выходных в Петербурге пройдут небольшие дожди
Сегодня, 9:59
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На выходных в Петербурге пройдут небольшие дожди

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Однако в дневные часы покажется солнце, поэтому дневная температура воздуха составит до +11…+13 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 3 октября поделился предварительным прогнозом погоды на предстоящие выходные. 

Сегодня в Северной столице пройдут небольшие осадки, которые должны прекратиться во второй половине дня. Температура воздуха уже утром выше +9 градусов. А завтра, 4 октября, к региону с юго-запада приблизится следующий циклон, и он уже принесет более существенные дожди. 

Есть и хорошие погодные новости. В отличие от прошлых выходных дней, предстоящие выходные дни ожидаются с минимальными осадками. На территории Ленинградской области их практически не должно быть, так как атмосферное давление снова немного повысится, и погоду опять кратковременно будет определять антициклон. Места, где могут быть осадки, – это прибрежные районы Финского залива и Ладоги. 

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

Однако в дневные часы покажется солнце, поэтому дневная температура воздуха составит до +11…+13 градусов, а в воскресенье даже и до +14 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода в октябре
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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