В Петербурге и Ленобласти за 5 дней более 800 водителей привлечены к ответственности за выезд на встречку

С 12 по 16 мая прошло профилактическое мероприятие "Встречная полоса".

Госавтоинспекция с 12 по 16 мая провела профилактическое мероприятие "Встречная полоса". Итогами рейда поделилась пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как отметили инспекторы, выезд на полосу встречного движения является одним из самых опасных маневров на дороге. Нередко пренебрежение правилами выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, заканчиваются тяжкими, а порой и трагическими последствиями.

За время проведения рейда "Встречная полоса", сотрудниками дорожной полиции составлено около 800 административных протоколов, большинство из которых – за выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения (часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ). Порядка 130 административных протоколов составлено за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (часть 3 статьи 12.16 КоАП РФ). Среди водителей встречались и "рецидивисты", ранее уже привлекавшиеся к ответственности за данные правонарушения. Таких водителей неминуемо ждет лишение водительских прав.

Видео: МВД по СПб и ЛО