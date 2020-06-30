Петербургская полиция возбудила 17 уголовных дел по итогам профилактического мероприятия "Алкоголь"

Особое внимание уделили Тосненскому району Ленобласти, где полицейские обнаружили и закрыли две нелегальные лаборатории по производству алкоголя, расположенные рядом друг с другом в садоводстве "Самсоновка".

Полиция Петербурга провела крупную операцию под названием "Алкоголь", целью которой было выявить и остановить незаконное изготовление и распространение спиртосодержащих напитков. Основное внимание было сосредоточено на выявлении опасных контрафактных продуктов, содержащих метиловый спирт, представляющий серьезную опасность для жизни и здоровья потребителей. Итогом мероприятия стало изъятие почти 50 тысяч литров подозрительной спиртосодержащей жидкости, часть из которой отправлена на экспертизу для проверки наличия метанола. В результате акции возбуждено 17 уголовных дел, составлено 106 протоколов о нарушениях и выявлено 306 случаев административного правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Особое внимание уделили Тосненскому району, где полицейские обнаружили и закрыли две нелегальные лаборатории по производству алкоголя, расположенные рядом друг с другом в садоводстве "Самсоновка". Здесь функционировали примитивные системы розлива, включавшие бочки большого объема, насосное оборудование и емкости для готовой продукции. Полиция нашла свыше 1380 литров готового напитка, упакованного в бутылки известных производителей водки, а также наклейки, пробки и прочие элементы упаковки.

Задержаны двое подозреваемых — мужчина 39 лет, предположительно руководивший производством, и его сотрудник того же возраста. Рассматривается возможность о возбуждении уголовного дела по статье 171.3 УК РФ ("незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции").

Следствие продолжает выяснять пути реализации фальсифицированной продукции. Благодаря своевременному вмешательству правоохранителей удалось избежать попадания поддельного алкоголя на рынок и предупредить возможные массовые отравления. Контроль за соблюдением закона в сфере торговли алкоголем на территории региона будет продолжен.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти