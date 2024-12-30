В Ленобласти провели профилактические рейды на водоёмах

Спасатели вручили любителям подлёдной рыбалки памятки по безопасному поведению зимой.

В Ленинградской области дежурные смены поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы совместно с сотрудниками ГИМС и транспортной полиции провели профилактические рейды на водоёмах. Целью рейдов был мониторинг мест выхода населения на лёд для подледного лова и несанкционированных ледовых переправ.

Профилактические мероприятия прошли на карьерах в поселке Шапки, на озере Вуокса, в Волховской губе, на реке Свирь и в бухте Петрокрепость.

В ходе рейдов спасатели проводили профилактические беседы с рыбаками, обнаруженными на льду, а также вручали им памятки по безопасному поведению в зимний период.

Ранее Piter.TV сообщал, что в парке Героев-Пожарных вытащили провалившегося под лед мужчину.

Фото и видео: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области