В парке Героев-Пожарных вытащили провалившегося под лед мужчину

После этого мужчину передали медицинским специалистам для дальнейшего лечения. Он был доставлен в больницу с диагнозом "переохлаждение".

Вечером в воскресенье, 29 декабря, в парке Героев-Пожарных, неподалеку от станции метро "Проспект Славы", произошел инцидент: мужчина провалился под лед, рассказали в официальном Telegram-канале спасательных служб Петербурга.

Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия и помогли пострадавшему выбраться из холодной воды. После этого мужчину передали медицинским специалистам для дальнейшего лечения. Он был доставлен в больницу с диагнозом "переохлаждение".

Стоит напомнить, что с 25 декабря 2024 года по 14 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге действует запрет на выход на ледовую поверхность Невы, ее притоков, рек и каналов в Василеостровском, Петроградском, Центральном, Адмиралтейском, Фрунзенском, Московском, Кировском и Красносельском районах.

Кроме того, с 25 декабря 2024 года по 27 января 2025 года, а также с 17 марта по 14 апреля 2025 года установлен запрет на выход и передвижение по льду Финского залива и других водоемов, расположенных на территории города.

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Видео: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга