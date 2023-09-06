МЧС Петербурга ввело запрет выхода на лед до 14 апреля

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на опасных для жизни и здоровья людей водных объектах города установлены временные ограничения.

ГУ МЧС РФ по Петербургу предупреждает жителей и гостей города о введенных ограничениях на выход на лед водоемов, расположенных на территории города.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на опасных для жизни и здоровья людей водных объектах города установлены временные ограничения. С 25 декабря 2024 года по 14 апреля 2025 года запрещается выход граждан и въезд транспортных средств на ледовое покрытие Невы и ее притоков, рек и каналов в Василеостровском, Петроградском, Центральном, Адмиралтейском, Фрунзенском, Московском, Кировском и Красносельском районах.

Также с 25 декабря 2024 года по 27 января 2025 года и с 17 марта по 14 апреля 2025 года вводится запрет на выход граждан и въезд транспорта на ледовое покрытие Финского залива и других водоемов, находящихся на территории Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что петербургскую дамбу закрыли в связи с угрозой подъема воды.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по СПб (архив)