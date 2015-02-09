Скончалась профессор кафедры международного права СПбГУ Людмила Галенская

Галина Никифоровна считалась одним из самых уважаемых экспертов в области международного и международного частного права как в России, так и за её пределами.

Доктор юридических наук, профессор кафедры международного права Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Галенская ушла из жизни. Печальную новость в социальных сетях обнародовала юрист, партнер юридической компании CLC, доцент юридического факультета СПбГУ Наталья Шатихина.

Шатихина подчеркнула, что Людмила Никифоровна запомнилась каждому, кто проходил обучение на юридическом факультете. Она вела один из самых сложных курсов, но именно благодаря ей студенты научились ориентироваться в запутанной структуре международного права и уверенно анализировать международную повестку дня без необходимости обращаться к интернету.

Людмила Галенская родилась 1 октября 1932 года в Витебске. Закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета, после чего много лет посвятила профессиональной деятельности, работая судьёй Арбитражного суда, следователем прокуратуры и юрисконсультом.

Галина Никифоровна считалась одним из самых уважаемых экспертов в области международного и международного частного права как в России, так и за её пределами.

Фото: Telegram / Приговорчики в строю