Названы профессии с самым большим ростом зарплат в 2026 году

Зарплаты россиян в 2026 году заметно вырастут преимущественно у квалифицированных работников дефицитных профессий, включая ИТ-разработчиков, финансистов-аналитиков и специалистов по обработке данных. Такие прогнозы представлены в сообщении пресс-службы hh.ru, передает РИА Новости.

Особенно значительное повышение ожидаются у профессиональных разработчиков программного обеспечения, чей средний заработок в 2025 году составил примерно 284 тыс. рублей, у финансистов-аналитиков с уровнем дохода около 117 тыс. рублей, специалистов по работе с большими данными и инженеров машинного обучения (примерно 247 тыс. рублей). Также существенно увеличатся доходы у экспертов по информационной защите (средняя зарплата была около 90 тыс. рублей) и менеджеров продуктов (доход около 130 тыс. рублей).

Помимо высокоуровневых профессионалов, серьезные прибавки получат представители ряда востребованных рабочих специальностей. К ним относятся опытные сварщики, получающие около 178 тыс. рублей, квалифицированные токари с доходом порядка 185 тыс. рублей, дальнобойщики (зарплата около 182 тыс. рублей), операторы тяжелой техники и автокранов (около 142 тыс. рублей), а также строительно-проектировочные специалисты, чьи зарплаты составляли около 107 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV