В Стрельне построят новый жилой дом: проект утверждён

На прилегающей территории появятся детские и спортивные площадки, места для отдыха.

В Санкт-Петербурге согласован проект строительства многоквартирного жилого дома в Стрельне. Он разместится на Красносельском шоссе, на незастроенной территории, а в будущем рядом планируется возведение социальных объектов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект разработан ООО "СТОЛИЦА" по заказу компании "СЗ КВС-Любоград". Здание будет выделяться контрастными декоративными элементами, а для отделки фасадов используют тонкослойную штукатурку.

На прилегающей территории появятся детские и спортивные площадки, места для отдыха, велопарковка и открытые автостоянки. Также запланировано комплексное благоустройство территории.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре