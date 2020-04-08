Эксперты отказ от справок для получения социальных льгот в России в будущем

Проект начнут реализовывать уже со следующего года.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что в с 2022-го года россиянам не нужно будет собирать справки для получения социальных выплат. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Планируется, что выплаты будут начисляться автоматически. Это будет касаться в том числе и больничного: медорганизация сама передаст данные работодателю и в Фонд социального страхования.

Эксперты отметили, что нововведение означает внедрение проекта "социального казначейства". Оно сократит бумажную волокиту, с которой сейчас приходится разбираться гражданам. Подобную оптимизацию социальной системы в конце августа обсуждал Владимир Путин.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"