В Петербурге откроется 22 досуговых центра для пожилых

В каждом из них будут предоставлять бесплатную комплексную помощь людям пенсионного возраста.

Сегодня заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова вместе с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым посетила Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района города. В рамках мероприятия чиновники обсудили реализацию проекта "Серебряный возраст", который нацелен на обеспечение комплексной помощи петербуржцам старшего поколения, – следует из сообщения пресс-службы Смольного.

Президент России анонсировал запуск нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Он направлен на улучшение здоровья и качества жизни пожилых людей. Наш проект "Серебряный возраст" полностью отвечает задачам этого нацпроекта. Забота о людях старшего поколения – один из приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы. Президент поддержал петербургскую инициативу. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Во время встречи стало известно, что на данный момент в городе для пенсионеров функционирует 418 площадок на основе 145 госучреждений разных отраслей. При этом комплексных центров социального обслуживания граждан в Петербурге всего 18. В перспективе в Смольном намерены организовать еще 18 районных и 4 общегородских "Серебряных" социально-досуговых центров, как в Московском районе.

КЦСОН в Московском районе уже сейчас реализует различные программы в рамках проекта "Серебряный возраст". Петербуржцы старшего поколения занимаются здесь русским и иностранными языками, флористикой, музыкой, повышают свою компьютерную грамотность. Администрация Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что к ноябрю по карте "Серебряный возраст" петербургские музеи посетили уже более 12 тыс человек.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга