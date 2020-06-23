Проект квартала "Новое Колпино" одобрили в Петербурге

В проекте предусмотрено строительство двух школ на 1375 и 1100 мест, четырех детских садов различной вместимости, физкультурно-оздоровительного комплекса и поликлиники.

В Петербурге одобрили два крупных градостроительных проекта на заседании Градостроительной комиссии под руководством вице-губернатора Николая Линченко. Эти проекты направлены на развитие районов города и включают реновацию на Гражданском проспекте и шестую очередь жилого комплекса "Новое Колпино". Оба проекта осуществляются в рамках программы "Развитие застроенных территорий" (РЗТ), цель которой — обновление городской среды и улучшение жилищных условий жителей, пишет spb.aif.ru.

На Гражданском проспекте планируется обновить территорию, где расположено бывшее заводское общежитие. Здесь переедут более 160 семей, заменяя старые жилые помещения новыми квартирами. Уже 50 семей получили улучшенные жилищные условия благодаря программе. Вместо старых построек построят около 77,1 тыс. кв. м жилья, школу на 1100 учеников, детский сад на 130 мест и медицинский кабинет. Это создаст современную инфраструктуру для будущих жильцов.

Вторая одобренная территория — шестая очередь жилого комплекса "Новое Колпино" в районе Красного Кирпичника. С начала 2024 года 117 семей переселились в новые квартиры. Всего до 2029 года планируется снести 16 многоквартирных домов, а 386 семей получат новое жилье. Общая площадь шестой очереди составит около 74 тыс. кв. м. В проекте предусмотрено строительство двух школ на 1375 и 1100 мест, четырех детских садов различной вместимости, физкультурно-оздоровительного комплекса и поликлиники.

Директор по внешним связям ГК "Самолет" Яна Грозовская подчеркнула, что программа РЗТ помогает заменить старые дома на новые квартиры или компенсировать переезд, создавая современные районы с развитой социальной, спортивной и дорожной инфраструктурой.

Одобрение проектов на Градостроительной комиссии позволит начать подготовку необходимой разрешительной документации.

Фото: Максим Ерастов