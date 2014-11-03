Проект корректировки бюджета Петербурга на 2025 год представили в Смольном

Общий рост расходов запланирован на уровне 19,4 млрд рублей, из которых средства федерального бюджета увеличат расходную часть на 4,9 млрд рублей.

Проект изменения бюджета Санкт-Петербурга на текущий год подготовлен администрацией Смольного, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников в своём телеграм-канале 8 сентября.

Согласно проекту, доходная часть городского бюджета увеличится на 59,5 млрд рублей, причём поступления собственного характера возрастут на 51,1 млрд рублей.

Общий рост расходов запланирован на уровне 19,4 млрд рублей, из которых средства федерального бюджета увеличат расходную часть на 4,9 млрд рублей. Важно отметить, что предложенные меры позволят сократить дефицит бюджета примерно на 40,1 млрд рублей.

Значительная сумма – 12,7 млрд рублей – направлена на увеличение заработной платы педагогов, медицинских сотрудников и иных категорий работников бюджетных организаций. Ещё 9,4 млрд рублей выделены для поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Итоговые показатели бюджета предполагают общий объём доходов в размере около 1,4 трлн рублей, а расходов – приблизительно 1,5 трлн рублей.

Фото: Piter.TV