На градсовете Ленобласти согласовали проект развития Приозерска

При этом некоторые детали предстоит доработать.

Приозерское поселение прирастёт зонами отдыха и промышленности и станет новым туристическим центром Ленобласти. Проект генплана города согласовали на заседании Градостроительного совета. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Проект делает акцент на развитии исторического центра. <…> Тем не менее разработчик не учёл ряд важных деталей, которые ему предстоит доработать. Евгений Барановский, зампред правительства Ленобласти

В Правобережном районе появятся зоны для жилых домов, крупных центров обслуживания и рекреации. Максимальная площадь жилого фонда составит 208 тысяч квадратных метров, численность населения – около четырёх тысяч человек.

Фото: пресс-служба областной администрации