Проект благоустройства "Сквера Дружбы" на Литейном проспекте находится в разработке

Разработчики планируют сохранить значительную часть существующего ландшафта, увеличить пространство для пешеходных прогулок, провести восстановление утраченных элементов благоустройства и привести в порядок имеющиеся конструкции.

Администрация Центрального района Петербурга объявила о разработке проекта обустройства "Сквера Дружбы" на участке Литейного проспекта между домами №13 и 17-19. Работа выполняется Центром комплексного благоустройства в рамках программы "Комфортная городская среда Санкт-Петербурга".

В опубликованном сообщении отмечается, что разработчики планируют сохранить значительную часть существующего ландшафта, увеличить пространство для пешеходных прогулок, провести восстановление утраченных элементов благоустройства и привести в порядок имеющиеся конструкции. Здесь появится детская игровая зона соответствующей тематики.

История парка связана с празднованием 300-летия Петербурга: сквер был подарен городом-побратимом Шанхаем и устроен по канонам китайского садового искусства, являясь миниатюрной версией знаменитого шанхайского сада Ю Юань, известного как "Сад Радости". Предложения и пожелания по благоустройству территории принимаются по электронной почте info@guckb.spb.ru.

Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ