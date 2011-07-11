На площади у Большого Гостиного двора завершен проект "Плакаты надежды"

Авторы плакатов охотно делились своими эмоциями и мыслями, вложенными в творчество.

На площади у Большого Гостиного двора завершила свою работу уличная экспозиция, посвящённая вопросам детской безопасности. Проведённая в честь юбилея городской прокуратуры выставка под названием "Плакаты надежды" собрала за три недели более миллиона зрителей. Организатором проекта выступило издание "Петербургский дневник", а участниками стали студенты Университета промышленных технологий и дизайна, создавшие тематические работы.

Авторы плакатов охотно делились своими эмоциями и мыслями, вложенными в творчество. Студентка Полина Середкина отметила, что конкурс привлёк её актуальностью темы. По её мнению, благополучие детей во многом определяется обстановкой в семье, поэтому ей хотелось подчеркнуть важность правильного отношения взрослых к воспитанию малышей простыми и понятными визуальными средствами. Узнав, что её творческая работа попала на центральную выставку, Полина призналась, что почувствовала себя словно прикоснувшейся к настоящему чуду.

Екатерина Галкина подчеркнула, что главной сложностью было создать произведение, которое не оттолкнёт зрителя, а привлечёт внимание к волнующей проблеме. Екатерина сосредоточилась на теме пребывания детей на улицах поздними вечерами, выбрав символичным образом пустые детские качели с изображением знака вопроса вместо фигуры ребёнка. Этот художественный ход обращён к взрослым, призывая задуматься: известны ли им местонахождение и занятия их детей в вечернее время суток.

Фото: ВКонтакте / Большой Гостиный Двор (Victoria Osnos)