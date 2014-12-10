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Названы продукты с высоким содержанием селена
Сегодня, 11:14
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Названы продукты с высоким содержанием селена

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Селен необходим для сохранения красоты.

Селен — это один из важнейших микроэлементов для организма. Он необходим для нормального функционирования щитовидной железы. Кроме того, недостаток селена может отразиться на внешнем виде человека. При дефиците микроэлемента ухудшается состояние ногтей и волос. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Специалисты назвали продукты, в которых много селена. На первом месте оказались семечки. Кроме того, в список попала горбуша. В тройке оказались куриные яйца. Кроме того, врачи рекомендуют есть творог, нут и пармезан.

В Роспотребнадзоре отметили, что регулярное употребление продуктов, богатых селеном, поможет предотвратить его дефицит в организме.

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Фото: Pxhere

Теги: здоровье, питание, селен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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