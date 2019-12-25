Названы продукты, которые повышают риск сильной головной боли

При этом врач уточнил, что для каждого пациента эти продукты могут различаться, так как нет универсальных продуктов, которые будут действовать на всех одинаково.

Нью-йоркский профессор, невролог Томас Берк перечислил основные продукты, вызывающие мигрень. Об этом сообщило издание Business Insider.

При этом врач уточнил, что для каждого пациента эти продукты могут различаться, так как нет универсальных продуктов, которые будут действовать на всех одинаково.

Одна из самых частых причин мигрени – употребление кофеина. В 2016 году во время исследования стало известно, что как полный отказ, так и чрезмерное потребление кофеина способно вызвать мигрень.

Около трети случае мигрени вызваны алкоголем, особенно провоцирует головные боли красное вино.

Самым частым провокатором мигрени оказался глутамат натрия — натриевая соль глутаминовой кислоты. Также боль в голове может вызвать шоколад, при этом некоторым людям эта сладость наоборот помогает справиться с болью. При этом врач призвал быть осторожнее с распространенным сахарозаменителем аспартамом.

Невролог остановился на колбасе и других мясных продуктах. Содержащиеся в них нитраты и нитриты тоже могут стать причиной мигрени. Таким же действием обладают соленые продукты.

Томас Берк также заострил внимание на выдержанных сортах сыра — пармезане, бри и других. В них содержится тирамин, который сужает и расширяет кровеносные сосуды, тем самым вызывая боли в голове.

Ранее были названы причины возникновения мигрени.

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