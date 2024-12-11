Строительство трамвайной линии “Славянка” в Петербурге набирает обороты

Сейчас работы по укладке пути ведутся на Старорусском проспекте и вдоль Шушарской дороги у трамвайного депо.

В Санкт-Петербурге продолжается активное строительство трамвайной линии "Славянка". В настоящее время работы по укладке трамвайных путей ведутся на Старорусском проспекте и вдоль Шушарское дороги, в районе трамвайного депо.

В рамках первого этапа завершаются работы по канализированию реки Волковки и строительству трамвайного моста через реку. В Вилеровском переулке началось создание верхнего строения пути и монтаж опор контактной сети.

Для строительства трамвайной линии "Славянка" общей протяжённостью 21 километр необходимо уложить около 7,6 тысяч рельсов.

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Фото: ВКонтакте / правительство Санкт-Петербурга