Из-за погоды в Петербурге продлевается "желтый" уровень опасности

Правительство Петербурга обращается к автомобилистам и пешеходам с просьбой соблюдать особую внимательности и осторожность.

Росгидрометцентр продлил действие ранее объявленного "желтого" уровня погодной опасности в Петербурге до 13:00 21 ноября. В ближайшие сутки на дорогах возможна гололедица.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.

Правительство Петербурга обращается к автомобилистам и пешеходам с просьбой соблюдать особую внимательности и осторожность.

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Фото: Piter.tv