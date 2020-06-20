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Из-за погоды в Петербурге продлевается "желтый" уровень опасности
Сегодня, 12:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из-за погоды в Петербурге продлевается "желтый" уровень опасности

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Правительство Петербурга обращается к автомобилистам и пешеходам с просьбой соблюдать особую внимательности и осторожность.

Росгидрометцентр продлил действие ранее объявленного "желтого" уровня погодной опасности в Петербурге до 13:00 21 ноября. В ближайшие сутки на дорогах возможна гололедица.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.

Правительство Петербурга обращается к автомобилистам и пешеходам с просьбой соблюдать особую внимательности и осторожность.

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Фото: Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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