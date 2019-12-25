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Закрытие трамвайного движения по улице Ярослава Гашека продлили до 31 декабря
Сегодня, 14:24
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Закрытие трамвайного движения по улице Ярослава Гашека продлили до 31 декабря

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Маршрут трамвая №62 закрыт.

В четверг, 23 декабря, в пресс-службе "Горэлектротранса" сообщили, что до 31 декабря родлевается закрытие трамвайного движения по улице Ярослава Гашека от Бухарестской улицы до Купчинской улицы из-за продления срока производства работ по ремонту путей.

Так, трамваи №45 следуют от конечной станции "Станция метро "Купчино" по улице Ярослава Гашека, Купчинской улице, улице Димитрова по действующей трассе до конечной станции "проспект Юрия Гагарина".

Маршрут трамвая №62 закрыли, а подвижной состав передали на маршрут № 49.

Фото: Piter.tv

Теги: закрытие трамвайного движения, петербург, ремонт путей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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