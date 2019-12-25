В связи с матчем "Зенит – ЦСКА" петербургское метро в ночь на 1 мая закроется на 30 минут позже

В связи с поздним началом матча Кубка России по футболу "Зенит – ЦСКА" и в целях обеспечения транспортного обслуживания населения после его окончания, в ночь с 30 апреля на 1 мая 2025 года продлевается работа Петербургского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе подземки Северной столицы.

Станции метро в ночь с 30 апреля на 1 мая закроются для входа и выхода пассажиров на 30 минут позже обычного времени.

Также напоминаем, что вестибюль станции метро "Горьковская" в Петербурге закроют для входа и выхода пассажиров 3 и 4 мая. Это связано с работами в уровне платформы перед эскалатором с демонтажом плиты перекрытия. Кроме того, капитальный ремонт эскалатора продлили до 7 мая. Вестибюль будет закрыт на вход по будням с 08:10 до 09:50, ограничен – с 17:00 до 19:00.

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Фото: Piter.tv