Трассу троллейбусного маршрута №2 на севере Петербурга продлят

Данный маршрут обслуживается современными троллейбусами с повышенной автономностью хода.

С 15 апреля в целях повышения удобства передвижения жителей Приморского района Петербурга будет удлинён регулярный маршрут движения троллейбуса № 2, сообщает "Горэлектротранс".

Данный маршрут обслуживается современными троллейбусами с повышенной автономностью хода, позволяющими преодолевать определённый участок дороги вне зоны контактной сети.

Маршрут следования троллейбуса № 2 следующий:

Начало маршрута находится на конечной остановке на улице Шаврова (при движении обратно — Комендантский проспект), далее троллейбус идет через Комендантский проспект, Комендантскую площадь, улицу Уточкина, площадь Сикорского и проспект Королёва до конечной точки на Плесецкой улице (пересечение проспекта Королёва и Плесецкой улицы).

Ранее мы сообщили о том, что новая версия электробуса российско-белорусского производства поедет по улицам Петербурга. Эта модель выделяется не только своей экологической чистотой, но и высокой степенью локализации производства. Все элементы, начиная от каркаса и заканчивая шинами, изготовлены в Белоруссии, а силовую установку разработала и произвела Россия.

Фото: Piter.TV