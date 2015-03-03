Сезон фонтанов в Петергофе продлен до 4 ноября

Первоначально планировалось завершить функционирование фонтанов в середине октября, однако руководство музея приняло решение продлить этот срок.

Генеральный директор музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков объявил в интервью ТАСС, что в этом году фонтаны будут радовать гостей вплоть до 4 ноября.

Первоначально планировалось завершить функционирование фонтанов в середине октября, однако руководство музея приняло решение продлить этот срок. Как объяснил Ковриков, золотая осенняя погода и работающая водная композиция создают неповторимую атмосферу, позволяя жителям и гостям насладиться красотой Петергофа.

Теперь посетители Нижнего парка и Верхнего сада смогут полюбоваться фонтанами каждый день с 10:00 до 18:00, если не произойдут непредвиденные заморозки.

Система водоснабжения, созданная специально для подачи воды в парк и город Петергоф, функционирует бесперебойно уже более трех столетий, начиная с 1721 года. Уникальность инженерного сооружения состоит в том, что подача воды осуществляется естественным путем, без участия насосных станций, благодаря особому рельефу местности.

Фото: Piter.TV