Эксперт назвал продление семейной ипотеки позитивным сигналом для рынка

Однако, по его мнению, этих мер недостаточно.

Коммерческий директор девелоперской компании "Брусника" в Петербурге и Ленобласти Максим Зорин в интервью "Петербургскому дневнику" оценил решение о продлении условий семейной ипотеки без изменений до 1 октября. По его словам, это является позитивным сигналом как для рынка недвижимости, так и для семей с детьми.

Зорин подчеркнул, что для большинства покупателей, имеющих детей, ставка в 6% остаётся единственным реальным инструментом для улучшения жилищных условий. Он отметил, что благодаря продлению программы у людей появилось время для того, чтобы спокойно принять решение о покупке жилья.

Тем не менее, эксперт указал на то, что семейная ипотека охватывает не все категории покупателей. Семьи без детей не могут воспользоваться льготной ставкой. В связи с этим часть клиентов обращается к специальным программам от застройщиков, которые предлагают скидки, акции и финансовые инструменты. Кроме того, Зорин отметил рост популярности программы обмена, которая привлекает покупателей своей скоростью.

Однако, по его мнению, этих мер недостаточно. Он заключил, что рынок недвижимости нуждается в более значительном снижении ключевой ставки, что, в свою очередь, приведёт к снижению ставок по рыночным ипотечным кредитам.

Ранее мы сообщили о том, что лимиты по льготной ипотеке до 18 млн рублей вводятся для Москвы, Петербурга и их областей.

Фото: Piter.TV