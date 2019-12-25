В Петербурге выросли продажи лекарств в деньгах, но упали в упаковках

Снижение спроса затронуло и парафармацевтику.

За первые 5 месяцев 2026 года объём продаж лекарств в Санкт-Петербурге в денежном выражении увеличился на 14,1%, достигнув 43,4 млрд рублей. При этом в натуральном выражении, то есть в упаковках, рынок сократился на 1,8% – до 76,1 млн единиц. Такие данные "Деловому Петербургу" приводит аналитическая компания DSM Group.

В Ленинградской области наблюдается обратная динамика: количество проданных упаковок выросло на 0,9% (до 26 млн), а выручка увеличилась на 16,8% (до 12,3 млрд рублей). По мнению директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, этот рост обусловлен активным жилищным строительством. Эксперт объясняет, что новые жилые комплексы в области часто становятся спальными районами для петербуржцев, что "оттягивает" потребление на себя.

Снижение спроса затронуло и парафармацевтику. В аптеках города продажи медицинских приборов и инструментов рухнули на 29,3%, средств для ухода за полостью рта – на 7,6%, а косметики и БАДов – примерно на 7%. Кроме того, онлайн-продажи медикаментов в упаковках сократились на 13,6% в Петербурге и на 22% в области, хотя рынок продолжает расти в денежном эквиваленте.

Эксперт прогнозирует, что по итогам года динамика продаж в упаковках по Петербургу, вероятнее всего, останется отрицательной. В то же время в Ленобласти есть шансы на рост. Давление на традиционный аптечный канал будет усиливаться из-за активного развития маркетплейсов, которые активно захватывают сегмент товаров для красоты и здоровья.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на стажёров в Петербурге вырос в 4 раза за 5 лет.

Фото: Piter.TV