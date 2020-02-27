В Петербурге в два раза упали продажи новых электромобилей

Чаще всего горожане приобретают "китайца" Zeekr.

В Петербурге в 2025 году рухнули продажи новых электромобилей. За девять месяцев зарегистрировали 453 машины, за аналогичный период прошлого года было 845 авто. Об этом пишет "Ъ-СПб", ссылаясь на данные "Автостата Инфо".

Чаще всего горожане приобретают "китайца" Zeekr (167 машин против 445 в 2024 году), самой популярной оказалась модель Zeekr 001 (94 авто). Кроме того, на учет поставили 31 кроссовер Zeekr 7X. Что касается других моделей, наблюдается следующая картина: Zeekr 009 (23 машины), Zeekr X (11 авто) и Zeekr 007 (восемь машин).

Помимо этого, местные жители покупали электромобили Xiaomi (23 авто), Geely (22 машины), Avatr (18 авто), Tesla (16 машин) и Voyah (11 авто). А "Москвич" остался без продаж.

Как отмечают эксперты, причины тенденции – высокие кредитные ставки и индексация утильсбора.

Фото: Piter.TV