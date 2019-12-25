  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура Ленобласти добилась наказания для предпринимателя из Соснового Бора за продажу запрещенных саженцев на маркетплейсах
Сегодня, 9:45
159
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Ленобласти добилась наказания для предпринимателя из Соснового Бора за продажу запрещенных саженцев на маркетплейсах

0 0

Надзорный орган квалифицировал действия как нарушение правил реализации семян сельскохозяйственных растений. 

Индивидуальный предприниматель из Соснового Бору понесет административное наказание за попытку реализовать запрещенные в России растения. Как выяснили инспекторы прокуратуры Ленинградской области, женщина выставила на маркетплейсах саженцы двух плодовых культур, которые отсутствуют в официальном реестре разрешенных к продаже культур.

Надзорный орган квалифицировал действия как нарушение правил реализации семян сельскохозяйственных растений. 

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора поддержало позицию прокуратуры. В результате предпринимателю назначен штраф, а незаконная продукция была оперативно удалена с торговой площадки.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге вынесен приговор участникам ОПГ, организовавшим канал незаконной миграции.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

Теги: ленобласть, прокуратура
Категории: Новости Ленинградской области, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии