Прокуратура Ленобласти добилась наказания для предпринимателя из Соснового Бора за продажу запрещенных саженцев на маркетплейсах

Надзорный орган квалифицировал действия как нарушение правил реализации семян сельскохозяйственных растений.

Индивидуальный предприниматель из Соснового Бору понесет административное наказание за попытку реализовать запрещенные в России растения. Как выяснили инспекторы прокуратуры Ленинградской области, женщина выставила на маркетплейсах саженцы двух плодовых культур, которые отсутствуют в официальном реестре разрешенных к продаже культур.

Надзорный орган квалифицировал действия как нарушение правил реализации семян сельскохозяйственных растений.

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора поддержало позицию прокуратуры. В результате предпринимателю назначен штраф, а незаконная продукция была оперативно удалена с торговой площадки.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге вынесен приговор участникам ОПГ, организовавшим канал незаконной миграции.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области