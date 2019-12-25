В Петербурге продадут рукопись песни "Спокойная ночь" Цоя

После текста оставлена подпись Нины Барановской с датой 7 июня 1986 года.

В Петербурге на аукционе продадут рукопись песни "Спокойная ночь" Виктора Цоя. Торги проведет Аукционный дом "Литфонд" 18 декабря, стартовая цена – 1 млн рублей.

После текста оставлена подпись Нины Барановской с датой 7 июня 1986 года: именно в этот день впервые представили "Спокойную ночь". Барановская решала, будет ли исполнена та или иная песня в Ленинградском рок-клубе, она была методистом Межсоюзного дома самодеятельного творчества.

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга (Сергей Борисов)