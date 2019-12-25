В Петербурге объекты Апраксина Двора выставлены на торги с рекордной скидкой

Городские помещения Апраксина Двора подготовлены к аренде и становятся комфортнее.

В Санкт-Петербурге завершён комплекс мероприятий по приведению объектов Апраксина Двора в пригодное для аренды состояние. Двадцать пять корпусов и отдельные помещения, находящиеся в оперативном управлении Городского управления инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества (ГУИОН), были очищены от незаконных пользователей, после чего началась подготовка объектов к сдаче в аренду.

В рамках работ были откачаны воды из подвалов, очищены площадки от мусора, установлены новые двери и устранены другие технические недостатки. На территории комплекса также усилили систему безопасности: установлено более 50 камер видеонаблюдения, передает "Петербурсгкий дневник".

По словам директора ГБУ "ГУИОН" Вероники Бабаевой, с момента передачи объектов на право оперативного управления учреждением подано 108 исков, все незаконные пользователи освобождены, и на сегодняшний день объекты свободны для законной эксплуатации.

Ближайший аукцион назначен на 5 декабря. На торги выставлено девять объектов с повторным снижением стартовой цены на 25 процентов. Среди лотов помещения площадью от 115 до 707 квадратных метров. Например, крупнейшее помещение в 36-м корпусе площадью около 700 квадратных метров ранее оценивалось в 10,7 миллиона рублей в год, после снижения цена составит порядка шести миллионов рублей.

Ранее мы сообщили о том, что КГИОП через суд обязал собственников отреставрировать фасады Апраксина двора.

Фото: пресс-служба Комитета имущественных отношений Петербурга