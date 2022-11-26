В Петербурге могут продать крупнейшего перевозчика коммунальных отходов

Сама компания отвергает слухи о продаже доли.

В Петербурге за 1 млрд рублей пытаются продать половину крупнейшего перевозчика коммунальных отходов – АО "Автопарк №1 "Спецтранс". Об этом пишет 25 апреля "Деловой Петербург".

Основные акционеры "Спецтранса" в настоящее время – Анатолий и Константин Язевы. По итогам прошлого года в АО заявили о балансе в 2,1 млрд рублей, выручке в 4,1 млрд рублей и убытке в 288,3 млн рублей. Сама компания отвергает слухи о продаже доли.

Контракт со "Спецтрансом" заключен на год и действует до конца 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петродворцовом районе Петербурга в ходе рейда изъяли две машины за незаконную перевозку отходов. Было проверено 10 перевозчиков. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ.

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