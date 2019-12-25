Заброшенный пакгауз Варшавского вокзала продан на торгах за 174 млн рублей

Строение признано памятником культурного наследия регионального значения, однако на текущий момент пребывает в неудовлетворительном состоянии и требует тщательной реставрации.

Одно из старинных строений Петербурга – товарный пакгауз Варшавского вокзала на Обводном канале – ушел с молотка за внушительную сумму в 173,7 млн рублей, как сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД).

Объект представляет собой земельный участок площадью 4,5 тыс. кв. м. с расположенным на нём нежилым одноэтажным строением размером 2,8 тыс. кв.м., предназначенным для реконструкции. Он относится к непрофильному имуществу АО "Почта России". Покупателем выступило общество с ограниченной ответственностью "Оптима".

Строение признано памятником культурного наследия регионального значения, однако на текущий момент пребывает в неудовлетворительном состоянии и требует тщательной реставрации с обязательным соблюдением исторического облика и внутреннего устройства. После завершения процесса инвесторам предоставляется право приспособить здание под нужды офиса, торгового или развлекательного заведения либо ресторана.

Торги привлекли троих претендентов, минимальная ставка аукциона равнялась 119 млн рублей. Неподалеку располагается крупное общественное пространство – бывший главный корпус Варшавского вокзала, известный ныне как крупнейший в России гастрономический маркетплейс Vokzal 1853.

Ранее мы сообщили о том, что выставленная на торги казарма XIX века в Кронштадте подешевела на 15%.

Фото: Правительство Петербурга