В Петербурге выставили на продажу исторический пакгауз Варшавского вокзала

Последний пакгауз Варшавского вокзала продадут на торгах в конце ноября.

В Санкт-Петербурге на торги выставлено историческое здание пакгауза Варшавского вокзала. Объект культурного наследия регионального значения продает АО "Почта России". Как сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД), электронные торги состоятся 27 ноября, а прием заявок продлится до 21 ноября.

Начальная цена лота составляет 119 миллионов рублей. Здание находится в аварийном состоянии: в 2012 году там произошел пожар, после чего объект был отключен от всех инженерных коммуникаций.

Пакгауз требует капитальной реконструкции с обязательным сохранением исторического облика и архитектурных решений. Снос здания запрещен, поскольку оно признано объектом культурного наследия. После реставрации строение можно использовать под офисные, торговые или ресторанные цели.

Рядом с пакгаузом располагается бывшее главное здание Варшавского вокзала, где сейчас работает крупнейший фудмолл страны "Vokzal 1853".

Фото: РАД