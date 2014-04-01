Торговцы осетровой икрой в Петербурге получили условный срок

Прокуратура Петербурга подтвердила факт привлечения виновных к уголовной ответственности.

Суд Петербурга вынес приговор троим обвиняемым по делу о нелегальной продаже икры осетровых рыб, назначив каждому условный срок заключения на пять лет с испытательным периодом в два года. Данил Гавриленко, Даниил Подлесный и Андрей Семендяев обвинялись в создании схемы незаконного оборота черной икры, полученной из редких видов рыб, включённых в Красную книгу.

Прокуратура Петербурга подтвердила факт привлечения виновных к уголовной ответственности за приобретение и реализацию более 500 граммов чёрной икры, добытой незаконным путём.

Преступная деятельность осуществлялась в торговом помещении на проспекте Непокорённых, где правоохранительные органы изъяли запрещённую продукцию.

Ранее мы сообщили о том, что жительнице Кронштадта выплатят 100 тыс. рублей за травму, полученную при падении на льду.

Фото: Piter.TV