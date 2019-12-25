Фотоальбом последней императрицы Александры Федоровны выставят на торги за 10 млн рублей

Императрица приобрела альбом в 1913 году в Крыму на благотворительном мероприятии, о чем письменно сообщила на титульной странице.

В Петербурге на продажу выставлен редкий исторический предмет – фотоальбом последней русской императрицы Александры Федоровны. Начальная стоимость уникального лота составляет 10 млн рублей, сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".

Фотографический альбом выполнен в любимом цвете супруги императора Николая II — сиреневом оттенке. Внутри хранятся 26 уникальных фотоснимков членов царской семьи. Особенностью альбома является роскошная обложка с металлическим гербом Российской Империи, украшенным драгоценными камнями: рубинами, бирюзой, жемчугом, демантоидом и хризолитом. Каждый камень символизирует одного из наследников царской четы, причем жемчужина олицетворяет великую княжну Марию Николаевну.

Специалисты аукциона особо подчеркивают значимость предмета, отметив, что данный альбом — единственный сохранившийся семейный архив Романовых, не попавший в Государственный архив Российской Федерации.

Императрица приобрела альбом в 1913 году в Крыму на благотворительном мероприятии, о чем письменно сообщила на титульной странице. Фотографии были сделаны и аккуратно вклеены руками самой императрицы и императора в период с 1913 по 1914 год. Позже, летом 1917 года, царица взяла альбом с собой в тобольскую ссылку.

Представители "Литфонда" охарактеризовали лот как уникальный памятник культуры и истории, имеющий огромное национальное значение, поскольку он отражает жизнь императорской семьи в последние годы правления династии Романовых.

