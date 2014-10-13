Заброшенный ДК в Красном Селе продают за 12 млн рублей

Площадь участка, на котором стоит здание, составляет 1,7 тыс. квадратных метров.

В Красном Селе за 12 млн рублей выставлен на торги заброшенный Дом культуры. Здание построено в стиле сталинского неоклассицизма, передает 13 марта Neva.Today.

Дом на Октябрьской улице, 13А, возвели в 1950 году, он оказался бесхозным. Собственность города зарегистрировали в 2020 году по решению Красносельского районного суда. Старт аукциона запланирован на 15 апреля, состояние ДК оценивается как "неудовлетворительное".

Площадь участка, на котором стоит здание, составляет 1,7 тыс. квадратных метров. Виды разрешенного использования дома – "объекты культурно-досуговой деятельности". По мнению экспертов, наиболее эффективное использование – "в качестве земельного участка с расположенным на нем зданием свободного назначения (в том числе торгово-офисного назначения)".

Ранее мы рассказывали о том, что уникальную квартиру придворного художника Николая II в Петербурге выставят на торги. В настоящее время ведутся активные переговоры о включении редкого объекта в каталог лотов.

Фото: Piter.TV