Финляндия продаст культурный центр на Большой Конюшенной улице в Петербурге

Кроме того, в правительстве Финляндии рассматривают бартер.

"Дом Финляндии", расположенный на Большой Конюшенной улице в Петербурге, власти Финляндии намерены продать – они ищут потенциального покупателя. Об этом пишут финские СМИ сегодня, 12 сентября.

Гендиректор компании Governia Кай Хейнонен заявил о том, что работа учреждения не имеет смысла, и в правительстве страны, помимо продажи, рассматривают бартер.

На сайте "Дома Финляндии" сказано, что "центр – уникальный комплекс помещений и услуг, а также особенная партнерская сеть, которая создает условия для успешной деятельности компаний в России".

Ранее мы рассказывали о том, что Финляндия возобновит прием заявлений на визы в Петербурге с 1 сентября.

Фото: Pxhere