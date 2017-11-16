  1. Главная
Перед судом предстанет петербуржец, который продавал алкоголь в гараже на Шуваловском
Там обнаружили свыше 200 емкостей общим объемом порядка 190 литров и стоимостью более 600 тыс. рублей.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 5 ст. 171.1 и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ. Об этом рассказали 14 ноября в надзорном ведомстве. 

Фигурант создал группу в мессенджере, где продавал контрафактный алкоголь. Рабочее место было организовано в гараже на Шуваловском проспекте. Злоумышленник предлагал водку, ром, шампанское, коньяк и виски. Его задержали в мае, в гараже обнаружили свыше 200 емкостей общим объемом порядка 190 литров и стоимостью более 600 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: изменить правила продажи алкоголя предложат в петербургском ЗакСе. 

Фото: Piter.TV 

