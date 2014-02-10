Вечерние пробки сковали дороги Петербурга

Самая неприятная ситуация замечена в Металлострое, на Петрозаводском шоссе.

В три часа дня сервис "Яндекс.Пробки" оценил дорожную ситуацию в Петербурге на 7 баллов. Ситуация ухудшилась через полтора часа. Дороги "покраснели" еще на балл.

Больше всего, вероятно, не повезло тем, кто едет в сторону города через Металлострой. Петрозаводское шоссе окрасилось в бордовый. Такие же участки на Шлиссельбургском шоссе (в сторону Металлостроя) и у станции метро "Рыбацкое".

Московское шоссе, которое в начале месяца стояло почти сутки, сейчас окрашено в "красный". Как обычно загружен центр.

Много "бордовых" участков в Петроградском, Невском и Центральном районе.

Самые сложные участки замечены на Обводном канале, Невском проспекте, Лиговском проспекте, Суворовском проспекте, Литейном проспекте, Дворцовая набережная, Пироговская набережная, Выборгская набережная, Чугунной улице, проспекте Испытателей и других магистралей.

Фото: скриншот "Яндекс. Карты"; Piter.tv