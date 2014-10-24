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Водители застряли в 8-балльных пробках в Петербурге утром 28 марта
Сегодня, 9:20
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Водители застряли в 8-балльных пробках в Петербурге утром 28 марта

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Самая длинная пробка растянулась на КАД.

Утром 28 марта Петербург сковали 8-балльные пробки. Причиной этому могла стать метель и гололедица.

В первый рабочий день в городе произошло множество аварий. Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", самым аварийным участком оказалось внутреннее кольцо КАД на юго-востоке — от Ржевского лесопарка до развязки с проспектом Обуховской Обороны. Пробка растянулась на 11 км. Серьезный затор наблюдается на Народной улице в сторону "Ломоносовской", а также на Октябрьской набережной при подъезде к Володарскому мосту и мосту Александра Невского.

Водителям придется постоять в пробке на Каменноостровском проспекте в районе "Петроградской" и "Горьковской". Участо ЗСД на западе окрасился в "желтый", несмотря на то, что трасса платная. 

Напомнил, неприятную погоду в город принес циклон "Илона". 

Фото: Яндекс.Карты

Теги: дтп, метель, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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