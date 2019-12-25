Петербуржцы застряли в 7-балльных пробках. Самая большая — на КАД

Центр Петербурга традиционно "желтый", но местами и "красный" из-за ремонтных работ.

Петербургие водители застряли в пробках утром 12 апреля. Утром "Яндекс.Карты" оценили заторы на 7 баллов, к 11 часам они снизились до "пятерки".

Самые загруженные части города на данный момент — Большеохтинский мост в сторону Красногвардейского района, Пироговская набережная в сторону Литейного моста и сам мост, на котором ведутся ремонтные работы, Воскресенская набережная, а далее и набережная Кутузова.

Рекордная пробка собралась на востоке КАД — 6 км на внутреннем кольце практически от развяки с Шафировским проспектом до развязки с проспектом Косыгина и 4 км на внешнем кольце в обратную сторону. На мосту через реку Большая Охта меняют деформационный шов, в связи с чем с 11 по 21 апреля третья и четвертая полоса перекрыты. Для движения остаются две полосы.

Фото: Piter.TV, "Яндекс.Карты"