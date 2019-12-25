Семибалльные пробки сковали Петербург утром 20 ноября

Дорожная ситуация особенно усугубилась к 10:00.

Утро четверга, 20 ноября, в Петербурге ознаменовалось серьезными транспортными заторами практически на всей территории города. Согласно сервису "Яндекс.Пробки", дорожная ситуация особенно усугубилась к 10:00, когда движение на КАД парализовало практически полностью. К этому времени показатель пробок достиг 7 баллов вместо привычных 5-6.

Значительная пробка длиной примерно 15 км образовалась вблизи вантового моста. Причиной стали аварии на трассе. Протяженность пробки менялась в течение часа: если в 7:33 она достигала 9,6 км, то к 8:00 выросла до 11,5 км. Сервис предупреждает, что ожидание может занять целый час, несмотря на то, что обычно указанный отрезок пути преодолевается за 22 минуты.

Автомобилисты, движущиеся по КАД от Мурманского направления в сторону Пулково, вынуждены простаивать более полутора часов из-за крупного транспортного затора. Пользователи сервисов обмена сообщениями выражают свое удивление причинами возникновения пробки, отмечая, что даже после небольших ДТП движение не восстанавливается. Некоторые водители переживают, что задерживаются с прибытием в аэропорт.

Помимо Кольцевой автодороги, затруднено движение и на Народной улице, проспекте Большевиков, Октябрьской набережной. Значительное скопление автомобилей наблюдается также в районе Светлановской площади.

Фото: Piter.TV, скриншот: Яндекс.карты