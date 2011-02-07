Каждый второй человек попадает в пробки: какие города России страдают от заторов больше всего

Чаще всего в пробки по дороге на работу попадают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Согласно опросу кикшеринга МТС Юрент, жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга чаще других вынуждены тратить время в пробках по пути на работу. Так, среди опрошенных 17% москвичей, 11% петербуржцев и 9% екатеринбуржцев регулярно сталкиваются с транспортными заторами. В пятёрку городов с наиболее загруженными дорогами также вошли Самара (8%) и Новосибирск (7%).

Пробки на общественном транспорте тоже являются серьезной проблемой: каждый второй опрошенный (52%) отметил, что нередко застревает в дорожных заторах. В частности, в Самаре с этой трудностью сталкиваются 20% респондентов, в Москве — 17%, а в Новосибирске и Екатеринбурге — по 9%.

В среднем треть горожан тратит на поездку по пробкам свыше 40 минут. Чаще всего такие долгие поездки совершают жители Москвы (13%), Самары (11%) и Екатеринбурга (10%).

Как рассказал генеральный директор МТС Юрент Иван Туринге, в текущем сезоне наблюдается увеличение поездок на самокатах, которые становятся альтернативой общественному транспорту или автомобилям. Большинство поездок совершаются в утренние и вечерние часы, что связано с пиковым временем передвижений на работу и с работы.

Интересно, что только 20% россиян стараются проводить время в пробках с пользой. Около 42% проводят это время в соцсетях, 26% – просматривают новости, а 13% предпочитают просто думать. Лидерами по использованию соцсетей в пробках стали Москва (24%), Самара (18%) и Ростов (14%).

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion)