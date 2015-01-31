Вечером 17 декабря пробки на дорогах Петербурга достигли 7 баллов

Город "покраснел" от многочисленных аварий и дорожных работ.

В Петербурге, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", вечером 17 декабря дорожная ситуация достигла 7 баллов.

Из-за многочисленных аварий и дорожных работ автомобилистам придется отстоять в пробках в центре Петербурга: на Невском, Литейном, Каменноостровском проспектах, на проспекте Медиков, на набережных Обводного канала и реки Фонтанки, на Разъезжей улице, Боровой улице, Загородном проспекте, Садовой улице, Дворцовой набережной, на Тучковом мосту, на Среднем проспекте Васильевского острова, на Уральской улице, набережной реки Смоленки и улице Академика Лебедева.

Пробки наблюдаются также на Московском и Пулковском шоссе, на КАД (в районе поселка Шушары) и на Софийской улице.

В Невском районе автомобилистам придется постоять в пробках на проспекте Большевиков, на Народной улице.

В Красногвардейском районе автомобилистам стоит быть внимательнее на проспекте Косыгина, на улице Коммуны и на Индустриальном проспекте.

Традиционно пробки собираются в Мурино и Кудрово.

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