Вечером 23 декабря пробки на дорогах Петербурга достигли 9 баллов

Город "покраснел" от многочисленных аварий и дорожных работ.

В Петербурге, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", вечером 23 декабря дорожная ситуация достигла 9 баллов.

Из-за многочисленных аварий и дорожных работ автомобилистам придется отстоять в пробках в центре Петербурга: на Невском, Литейном, Владимирском, Лиговском, Лермонтовском, Суворовском, Греческом, Большом Сампсониевском, Чкаловском, Каменноостровском проспектах, Большой Конюшенной улице, Якорной улице, Синопской набережной, проспекте Медиков, на Малом и Большом проспектах В.О., набережной реки Смоленки, Уральской улице, 8-й и 9-й линии В.О., Среднем проспекте В.О., Тучковом мосту, Большом проспекте П.С., Песочной набережной, Большой Зелениной улице, набережной Кутузова, на набережных Обводного канала и реки Фонтанки, на Разъезжей улице, Боровой улице, Садовой улице, Дворцовой набережной, улице Академика Лебедева.

Заторы на дорогах виднеются и в Московском районе: на улице Типанова, Бассейной (авария) и Благодатной улицах, Московском и Витебском проспектах и улице Орджоникидзе.

В Невском районе автомобилистам придется постоять в пробках на проспекте Большевиков, Народной и Ивановской улицах, Октябрьской набережной, Дальневосточном и Искровском проспектах и улице Крыленко.

В Красногвардейском районе автомобилистам стоит быть внимательнее на проспекте Косыгина, на улице Коммуны и на Индустриальном проспекте.

Традиционно пробки собираются в Мурино, Кудрово, на Московском шоссе в районе поселка Шушары (три аварии) и КАД (от аэропорта Пулково до Большого Обуховского моста).

Фото: Piter.TV