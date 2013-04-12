Вечером в среду пробки в Петербурге достигли 9 баллов

Piter.tv заметил множество иконок "аварии" в сервисе "Яндекс.Пробки".

Вечером в среду, 10 ноября, петербуржцы потратят много времени, чтобы добраться домой. Сервис "Яндекс.Пробки" оценил дорожную ситуацию в 9 баллов.

Не только в центре, но и в отдаленных районах города на карте отмечены аварии и ремонтные работы, которые затрудняют движение в час-пик.

Через пару часов специалисты обещают, что дороги станут свободнее.

Больше всего не повезло тем, кто едет в историческом центре города, почти все улицы окрасились в "бордовый": Садовая улица, Синопская набережная, Набережная обводного канала, Каменноостровский проспект, Пироговская набережная, Невский проспект и другие.

Фото: Piter.tv; Скриншот Яндекс.Карты