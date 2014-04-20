Вечером в пятницу пробки в Петербурге достигли 8 баллов

Водители "застряли" на платной трассе ЗСД.

На дорогах Петербурга вечером 30 апреля образовались серьезные пробки еще до наступления "часа пик". "Яндекс.Карты" оценивают заторы на 8 баллов из 10.

Самое плотное движение наблюдается на КАД. Пробка на внутреннем кольце в районе развязки с проспектом Косыгина составила более 4,5 км, в районе развязки на внешнем кольце — 2 км, более 5 км в обе стороны на юге трассы в районе Шушар.

Также масштабная пробка образовалась на ЗСД на пересечении с Благодатной улицей, а также на платной трассе, которая проходит по Васильевскому и Крестовскому островам.

Центр окрасился в "красный" на Малоохтинской набережной, мосту Александра Невского и Синопской набережной.

Фото: Piter.TV