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Вечером в пятницу пробки в Петербурге достигли 8 баллов
Сегодня, 17:27
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nadezhda_sib

Вечером в пятницу пробки в Петербурге достигли 8 баллов

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Водители "застряли" на платной трассе ЗСД.

На дорогах Петербурга вечером 30 апреля образовались серьезные пробки еще до наступления "часа пик". "Яндекс.Карты" оценивают заторы на 8 баллов из 10.

Самое плотное движение наблюдается на КАД. Пробка на внутреннем кольце в районе развязки с проспектом Косыгина составила более 4,5 км, в районе развязки на внешнем кольце — 2 км, более 5 км в обе стороны на юге трассы в районе Шушар. 

Также масштабная пробка образовалась на ЗСД на пересечении с Благодатной улицей, а также на платной трассе, которая проходит по Васильевскому и Крестовскому островам. 

Центр окрасился в "красный" на Малоохтинской набережной, мосту Александра Невского и Синопской набережной.

Фото: Piter.TV

Теги: водители, движение, пробки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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